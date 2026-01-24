Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Джессике Пегуле в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под шестым номером Пегулы. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.
Селехметьевой 23 года. Она занимает 101-е место в рейтинге WTA. Спортсменка на текущем Australian Open впервые преодолела барьер первого раунда турнира Большого шлема. До этого она четырежды уступала на старте.
В четвертом круге Пегула встретится с действующей чемпионкой турнира американкой Мэдисон Киз (9), которая ранее в своем матче обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:3.
В другом матче американка Аманда Анисимова (4) переиграла соотечественницу Пейтон Стирнс со счетом 6:1, 6:4.