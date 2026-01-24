Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Селехметьева уступила шестой ракетке мира на Australian Open

Селехметьева уступила шестой ракетке мира Пегуле в третьем круге Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева уступила американке Джессике Пегуле в третьем круге Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу посеянной под шестым номером Пегулы. Спортсменки провели на корте 1 час 6 минут.

Селехметьевой 23 года. Она занимает 101-е место в рейтинге WTA. Спортсменка на текущем Australian Open впервые преодолела барьер первого раунда турнира Большого шлема. До этого она четырежды уступала на старте.

В четвертом круге Пегула встретится с действующей чемпионкой турнира американкой Мэдисон Киз (9), которая ранее в своем матче обыграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:3, 6:3.

В другом матче американка Аманда Анисимова (4) переиграла соотечественницу Пейтон Стирнс со счетом 6:1, 6:4.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше