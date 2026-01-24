Ричмонд
Синнер вышел в четвертый круг Australian Open

Вторая ракетка мира Синнер пробился в четвертый круг Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер одержал победу над американцем Элиотом Спиццирри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером Синнера. Спиццирри является 85-й ракеткой мира. Длительность встречи составила 3 часа 45 минут.

Следующим соперником победителя двух последних розыгрышей Australian Open станет итальянец Лучано Дардери (22-й номер посева).

