Синнер вышел в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер одержал победу над американцем Элиотом Спиццирри в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под вторым номером Синнера. Спиццирри является 85-й ракеткой мира. Длительность встречи составила 3 часа 45 минут.
Следующим соперником победителя двух последних розыгрышей Australian Open станет итальянец Лучано Дардери (22-й номер посева).
