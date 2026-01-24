Ричмонд
Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира

Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака снялась с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы.

В субботу Осака должна была сыграть с 168-й ракеткой мира австралийкой Мэддисон Инглис в матче за выход в четвертый круг.

«После моего последнего матча мне пришлось принять трудное решение — сняться с соревнований, чтобы не навредить организму. Я так хотела продолжать этот путь, это так много значило для меня, что необходимость остановиться сейчас разбивает мне сердце. Спасибо за любовь и поддержку, я благодарна всем, что меня так тепло приняли», — написала Осака в Instagram*.

Осаке 28 лет, она является бывшей первой ракеткой мира. Спортсменка одержала четыре победы на турнирах Большого шлема (две на Australian Open) в одиночном разряде, в ее активе семь титулов под эгидой WTA (Женской теннисной ассоциации). На данный момент японка занимает 17-е место в рейтинге WTA.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.