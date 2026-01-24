Двукратная чемпионка Australian Open Осака снялась с турнира

«После моего последнего матча мне пришлось принять трудное решение — сняться с соревнований, чтобы не навредить организму. Я так хотела продолжать этот путь, это так много значило для меня, что необходимость остановиться сейчас разбивает мне сердце. Спасибо за любовь и поддержку, я благодарна всем, что меня так тепло приняли», — написала Осака в Instagram*.