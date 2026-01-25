Разгромом с неприличным счётом завершился матч казахстанки в ⅛ финала Australian Open

Что касается Путинцевой, то это был её лучший Australian Open в карьере. За выход в ⅛ финала она заработала 480 тысяч австралийских долларов (165,8 миллиона тенге). Кроме того, казахстанка поднимется на пару десятков позиций в мировом рейтинге WTA и приблизится к топ-70.