Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

18-летняя Йович разгромила Путинцеву и впервые вышла в ¼ финала «Шлема»

Ива Йович разгромила Юлию Путинцеву в четвертом круге Australian Open — 6:0, 6:1.

Источник: Спортс"

18-летняя американка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». По ходу Australian Open она пока не проиграла ни сета и никому не отдала больше восьми геймов.

В целом Йович сейчас лидер тура по количеству выигранных матчей — 11.

Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

За счет выступления в Мельбурне Йович, скорее всего, дебютирует в топ-20. При этом она самая молодая теннисистка в топ-100.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше