18-летняя Йович разгромила Путинцеву и впервые вышла в ¼ финала «Шлема»

18-летняя американка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». По ходу Australian Open она пока не проиграла ни сета и никому не отдала больше восьми геймов.
В целом Йович сейчас лидер тура по количеству выигранных матчей — 11.
Дальше она сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
За счет выступления в Мельбурне Йович, скорее всего, дебютирует в топ-20. При этом она самая молодая теннисистка в топ-100.
