Соболенко о том, когда сыграет с Джоковичем в миксте: «Возможно, уже на US Open»

— Когда мы увидим вас в миксте с Новаком Джоковичем?
— Возможно, уже на US Open в этом году. В прошлый раз он вскользь об этом упомянул — тоже на US Open. Я, если честно, все еще жду от него большого сообщения: как он мечтает сыграть со мной в паре, что я для него идеальная партнерша. Но письма так и не было.
Так что не знаю… может, мы и не сыграем вовсе, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
