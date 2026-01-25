Ричмонд
Соболенко о том, когда сыграет с Джоковичем в миксте: «Возможно, уже на US Open»

Первая ракетка мира Арина Соболенко ответила, когда сыграет с Новаком Джоковичем в миксте.

Источник: Спортс"

— Когда мы увидим вас в миксте с Новаком Джоковичем?

— Возможно, уже на US Open в этом году. В прошлый раз он вскользь об этом упомянул — тоже на US Open. Я, если честно, все еще жду от него большого сообщения: как он мечтает сыграть со мной в паре, что я для него идеальная партнерша. Но письма так и не было.

Так что не знаю… может, мы и не сыграем вовсе, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

