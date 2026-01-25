Ричмонд
Соболенко вышла в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open), обыграв канадку Викторию Мбоко.

Источник: Reuters

Матч четвертого круга продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

Соболенко взяла первый сет с разгромным счетом. Во втором сете Мбоко сумела довести дело до тай-брейка, однако Соболенко завершила матч в свою пользу, выиграв решающую серию на подаче соперницы.

В четвертьфинальном матче Соболенко встретится с победительницей поединка между представительницей Казахстана Юлией Путинцевой и американкой Ивой Йович.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах, Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

