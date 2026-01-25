Ричмонд
Соболенко: «Все еще жду сообщения от Джоковича, что я идеальная партнерша для него»

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что на Открытом чемпионате США хотела бы сыграть в миксте в паре с 24-кратным чемпионов турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем.

Источник: Getty Images

На прошлогоднем US Open 38-летний серб выступал в паре со своей соотечественницей Ольгой Данилович.

«Когда сыграем в паре с Новаком? Может, уже на US Open в этом году (смеется). Я все еще жду от него длинного сообщения, в котором он напишет, как хочет сыграть со мной в паре, что я для него идеальная партнерша (смеется). Я все еще жду этого сообщения, но пока его не было, так что не знаю, может, мы никогда не сыграем вместе (смеется)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
