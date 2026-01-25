Соболенко: «Все еще жду сообщения от Джоковича, что я идеальная партнерша для него»

«Когда сыграем в паре с Новаком? Может, уже на US Open в этом году (смеется). Я все еще жду от него длинного сообщения, в котором он напишет, как хочет сыграть со мной в паре, что я для него идеальная партнерша (смеется). Я все еще жду этого сообщения, но пока его не было, так что не знаю, может, мы никогда не сыграем вместе (смеется)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.