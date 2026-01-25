Зверев уверенно прошел в четвертьфинал Australian Open и может сыграть с Медведевым

В матче ⅛ финала олимпийский чемпион в трех сетах обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, занимающего 21-е место в рейтинге ATP — 6:2, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Зверева станет победитель матча между россиянином Даниилом Медведевым и американцем Лернером Тьеном.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше