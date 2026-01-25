Ричмонд
Кафельников не удивлен поражением Медведева от Тьена на Australian Open: «Все достаточно закономерно»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился с «СЭ» мнением о поражении Даниила Медведева от американца Лернера Тьена (4:6, 0:6, 3:6) в матче четвертого круга Australian Open-2026.

Источник: Reuters

«Медведев вчистую был обыгран соперником. Все достаточно закономерно. Чему тут удивляться? Молодое поколение уж наступило на пятки. Медведев впервые проиграл сет всухую на турнире “Большого шлема”? Все бывает впервые, на этом не нужно фокусироваться. Стоит обратить внимание на то, почему это поражение случилось. А произошло оно из-за превосходства соперника по всем параметрам», — сказал Кафельников «СЭ».

Лернер Тьен вышел в четвертьфинал Australian Open, в котором встретится с немцем Александром Зверевым.