Кафельников не удивлен поражением Медведева от Тьена на Australian Open: «Все достаточно закономерно»

«Медведев вчистую был обыгран соперником. Все достаточно закономерно. Чему тут удивляться? Молодое поколение уж наступило на пятки. Медведев впервые проиграл сет всухую на турнире “Большого шлема”? Все бывает впервые, на этом не нужно фокусироваться. Стоит обратить внимание на то, почему это поражение случилось. А произошло оно из-за превосходства соперника по всем параметрам», — сказал Кафельников «СЭ».