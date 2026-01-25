Ричмонд
Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open после снятия соперника

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open в связи с травмой Меншика.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису в связи с вынужденным решением чеха Якуба Меншика сняться с турнира.

Теннисисты должны были в понедельник сыграть в четвертом круге Australian Open. Джокович посеян на турнире под четвертым номером, у Меншика был 16-й номер посева.

«Мне тяжело это писать. После того, как мы сделали все возможное, чтобы продолжить турнир, я вынужден сняться с Открытого чемпионата Австралии из-за травмы мышц живота, которая прогрессировала в последних матчах. После долгих обсуждений с моей командой и врачами мы решили не выходить на корт завтра. Теперь пришло время как следует восстановиться», — написал Меншик в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Джоковичу 38 лет, он является рекордсменом турнира по количеству титулов (10). В четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема он сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти (5-й номер посева) и американцем Тейлором Фрицем (9).

Узнать больше по теме
Биография Новака Джоковича: карьера и личная жизнь теннисиста
В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше