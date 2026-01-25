Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в ⅛ финала Australian Open и в третий раз подряд завершила выступление на турнире в Мельбурне в четвертом круге.
Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла со счетом 2:6, 4:6.
Соперницы второй раз в карьере встречались на соревнованиях WTA, на турнире в американском Индиан-Уэллсе в прошлом году россиянка обыграла украинку в двух сетах (7:5, 6:3).
Свитолина (12-я в рейтинге) в четвертьфинале встретится с американкой Кори Гауфф (3-я).
Андреева была последней россиянкой в одиночном разряде турнира.
Ранее в воскресенье участие в Australian Open также завершил Даниил Медведев.