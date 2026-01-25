Ричмонд
Мирра Андреева проиграла украинке и вылетела с Australian Open

Андреева уступила Свитолиной со счетом 2:6, 4:6 и не смогла выйти в четвертьфинал. Россиянка в третий раз подряд завершила выступление на турнире в четвертом круге.

Источник: Getty Images

Первая ракетка России Мирра Андреева уступила украинке Элине Свитолиной в ⅛ финала Australian Open и в третий раз подряд завершила выступление на турнире в Мельбурне в четвертом круге.

Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Соперницы второй раз в карьере встречались на соревнованиях WTA, на турнире в американском Индиан-Уэллсе в прошлом году россиянка обыграла украинку в двух сетах (7:5, 6:3).

Свитолина (12-я в рейтинге) в четвертьфинале встретится с американкой Кори Гауфф (3-я).

Андреева была последней россиянкой в одиночном разряде турнира.

Ранее в воскресенье участие в Australian Open также завершил Даниил Медведев.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
