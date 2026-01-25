Ричмонд
Россияне впервые с 2018 года не пробились в четвертьфинал Australian Open

Россияне впервые за 8 лет не вышли в ¼ финала Australian Open.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские теннисисты впервые с 2018 года не смогли пройти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде.

В воскресенье Даниил Медведев уступил американцу Лернеру Тьену со счетом 4:6, 0:6, 3:6 в четвертом круге мужского одиночного разряда. Позднее Мирра Андреева проиграла в четвертом раунде украинке Элине Свитолиной (2:6, 4:6).

Андрей Рублев завершил выступление в третьем раунде после поражения от аргентинца Франсиско Черундоло. Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг, уступив итальянцу Лучано Дардери. Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Людмила Самсонова и Анастасия Захарова покинули турнир в первом круге, а Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анна Калинская — в третьем.

В женском парном разряде продолжает выступление Вера Звонарева, которая выступает с японкой Эной Сибахарой, а в миксте — Ирина Хромачева вместе с американцем Кристианом Харрисоном.

Последний раз четвертьфиналы Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде проходили без российских теннисистов в 2018 году.

