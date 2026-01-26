Вылет первых: Медведев и Андреева не смогли пробиться в ¼ Australian Open

Мирра Андреева 25 января потерпела поражение в четвертом раунде Australian Open-2026, оставив одиночные сетки без представителей России. Чуть ранее в этот же день вылетел Даниил Медведев, который был последним россиянином в мужском турнире. Андреева не справилась с лучшей теннисисткой Украины Элиной Свитолиной. Элина, ставшая после победы над Миррой четырехкратной четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Австралии, защитила свои прошлогодние очки — впрочем, как и Андреева.
Затяжные розыгрыши
Российская теннисистка выходом в топ-16 Australian Open 2026 установила пару приятных статистических достижений. Во-первых, Мирра превзошла результат Коко Гауфф, которая седьмой раз дошла минимум до ⅛ финала «мейджоров» на АО-23, будучи на полтора месяца старше, чем Андреева сейчас. Россиянка стала самой юной из всех действующих теннисисток с таким количеством выступлений на этой стадии.
Правда, тут нужно отметить, что в активе Кори к тому моменту уже был финал «Ролан Гаррос» 2022, а у нашей соотечественницы лучшим результатом на «Шлемах» пока является полуфинал того же РГ в 2024 году. А еще ближе к концу сезона-2023 Гауфф выиграла US Open — хороший намек для Андреевой, в ряде моментов идущей по стопам американки.
Другой рекорд Мирры также связан с американской теннисисткой — причем выступающей до сих пор, хоть и не на постоянной основе. Речь о 45-летней Винус Уильямс. После нее никому в женском туре не удавалось дойти на своих трех первых Australian Open минимум до ⅛ финала, а Андреева сделала именно это. Впрочем, тут тоже есть нюанс — Винус на этой стадии не останавливалась, дважды став четвертьфиналисткой, а в 2001-м дошла уже до полуфинала.
Ранее Андреева и Свитолина лишь однажды пересекались друг с другом на корте. Было это также на харде во время тысячника в Индиан-Уэллсе-2025. Тогда Мирра достаточно уверенно, за полтора часа, переиграла Элину в четвертьфинале — 7:5, 6:3.
Впрочем, на том турнире Андреева вообще показала, пожалуй, лучший на данный момент теннис в карьере. Перед победой над Свитолиной она легко разобралась с Кларой Таусон и Еленой Рыбакиной, а затем в трех сетах поочередно победила второго и первого номеров, Игу Свёнтек и Арину Соболенко, завоевав второй титул на турнире WTA-1000 подряд.
В общем, делать выводы на основе того поединка Андреевой со Свитолиной не стоило. Сейчас Мирра не в столь блестящей форме и не так сильно уверена в своих силах после провальной концовки прошлого сезона. Да, перед АО она выиграла пятисотник в Аделаиде, показав там хороший теннис и буквально снеся с корта всех оппоненток, но нельзя сказать, что Мирра вернулась на топ-уровень. И в Брисбене перед Аделаидой всё шло тяжело, и в Мельбурне уже были трудности — что с Донной Векич в первом круге, что с Еленой-Габриэлой Русе в третьем. Свитолина же начала сезон с титула на WTA-250 в Окленде и шла на серии из восьми побед подряд.
Увы, но Элине удалось продлить эту серию. Мирра заработала тройной брейк-пойнт уже в стартовом гейме, но Элина вцепилась в подачу и не дала сопернице удачно начать поединок. После этого уже Андреевой пришлось спасать гейм (правда, с 0:30, а не с брейк-пойнтов), но уже при 1:1 ее двойная ошибка привела к брейк-пойнтам, и второй из них Свитолина реализовала. Обратный брейк россиянки на общую картину не повлиял — украинка была лучше почти во всех ключевых розыгрышах и взяла сет чуть больше чем за полчаса со счетом 6:2.
Между партиями Мирра ушла в подтрибунные помещения, и пауза явно пошла ей на пользу. Россиянка вернулась настроенной совсем иначе, заряженной на борьбу, заиграла остро и взяла 10 очков подряд! К сожалению, она упустила шанс повести с двумя брейками — Свитолина отыграла три брейк-пойнта при счете 0:2 и вытащила свою подачу. Возможно, этот момент мог стать переломным — если не в матче, то как минимум в сете. А так Элина снова собралась, вернула свой теннис с надежными действиями в затяжных розыгрышах и сравняла счет. Мирра не развалилась, боролась до конца, но в 10-м гейме соперница дожала ее, сделав последний брейк.
Супертеннис Тьена
В прошлом году Медведев и Тьен сыграли друг с другом три триллера. Лёрнер победил Даниила в очень драматичном пятичасовом матче второго круга Australian Open и в полуфинале Пекина. Медведев смог размочить счет в личных встречах в ⅛ финала Шанхая. Во всех трех матчах дело доходило до решающего сета, россиянин в каждом из них подавал на матч, а в прошлом году в Мельбурне спортсмены провели розыгрыш из 45 ударов, который стал одним из самых красивых в сезоне.
Тьен и Медведев регулярно выражали уважение друг другу. Вот что Даниил сказал на выставочном турнире в Санкт-Петербурге в середине декабря:
— Если бы в теннисе не было подачи, хотя, конечно, такого никогда не будет, то за исключением Синнера и Алькараса, я не вижу игроков, кто бы смог обыграть Лёрнера. Он феноменальный теннисист, классно контролирует корт. Нельзя сказать, что у него есть один сумасшедший удар, он крут во многих компонентах.
Перед четвертым матчем Даниил признался, что не очень любит играть с Тьеном, но отметил, что в этот раз попытается где-то его удивить. Сделать этого не получилось. По традиции этого AO россиянин долго входил в игру, в первом же гейме на своей подаче подарив сопернику два брейк-пойнта. Лёрнер вышел вперед с брейком, а при счете 2:1 у него пошла кровь из носа. Он вызвал на корт врача, и встреча остановилась на семь минут. Однако пауза не отразилась на игре американца. Он смог удержать минимальное преимущество и не позволил сопернику зацепиться на приеме. Причем Лёрнер действовал первым номером, совершив несколько невероятных виннерсов.
Второй сет также началс.
я с быстрого брейка Тьена (1:0). А при счете 2:0 Лёрнер выиграл затяжной дьюс на подаче Даниила (3:0), и дело запахло разгромом. Даниил не понимал, как пробить оборону соперника, совершал двойные ошибки и на повышенных тонах общался со своей командой. Американец же поймал настоящий кураж и просто не позволял сопернику взять ни одного розыгрыша. Все удары летели идеально в цель. Это был какой-то выдающийся и цельный теннис. «Баранка» стала закономерным итогом второй партии. Это первый такой провальный результат для лидера нашего тенниса с 2020 года.
Лёрнер продолжил играть в режиме терминатора, выиграв 11 геймов подряд. Даниил смог размочить счет, уступая 0:4. Сделав виннерс на «больше», он иронично улыбнулся, а следом сделал свой первый брейк (2:4). В игре Тьена наступил спад и замаячила надежда, что Даниил сможет перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Решающим стал восьмой гейм. Даниил имел шансы на второй брейк и возможность сравнять счет, но американец всё же взял свою подачу. После этого Даниил бросил играть и быстро уступил партию, а с ней и матч.
— Тьен и Медведев равны, — отметил в интервью «Известиям» глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — У обоих хорошая игра на задней линии. Решают здесь в основном физические кондиции. Ждал ли от Медведева большего? Я бы не сказал. Он только пришел в себя после прошлогодних смен тренеров. Сейчас немного успокоился, будет выступать получше.
В сетках Australian Open остались лишь две россиянки — Ирина Хромачева в миксте (смешанный парный разряд) и Вера Звонарева в паре.
