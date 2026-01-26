Вылет первых: Медведев и Андреева не смогли пробиться в ¼ Australian Open

В общем, делать выводы на основе того поединка Андреевой со Свитолиной не стоило. Сейчас Мирра не в столь блестящей форме и не так сильно уверена в своих силах после провальной концовки прошлого сезона. Да, перед АО она выиграла пятисотник в Аделаиде, показав там хороший теннис и буквально снеся с корта всех оппоненток, но нельзя сказать, что Мирра вернулась на топ-уровень. И в Брисбене перед Аделаидой всё шло тяжело, и в Мельбурне уже были трудности — что с Донной Векич в первом круге, что с Еленой-Габриэлой Русе в третьем. Свитолина же начала сезон с титула на WTA-250 в Окленде и шла на серии из восьми побед подряд.