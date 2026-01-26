Ричмонд
41-летняя Звонарева вышла в ¼ финала Australian Open в паре

Вера Звонарева и Ена Шибахара вышла в четвертьфинал Australian Open в паре. Они обыграли шестых сеяных Эрин Рутлифф и Эйшу Мухаммед со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

Для Звонаревой это будет 12-й четвертьфинал парных «Больших шлемов».

Звонаревой 41 год. В декабре она провела первый турнир за 1,5 года, на котором вышла в финал в обоих разрядах.