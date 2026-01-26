Зверев о Тьене: «О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он»

«Я не ожидал, что он так легко обыграет Медведева. Проанализирую этот матч, потому что я очень уважаю Лернера. Он очень молодой, у него огромный потенциал. О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он», — сказал Зверев на пресс-конференции.
В личных встречах у Зверева и Тьена счет 1:1.
