Зверев о Тьене: «О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он»

Александр Зверев прокомментировал предстоящий матч против Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open.

«Я не ожидал, что он так легко обыграет Медведева. Проанализирую этот матч, потому что я очень уважаю Лернера. Он очень молодой, у него огромный потенциал. О других игроках его возраста говорят намного больше, чем о нем, хотя результаты показывает именно он», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В личных встречах у Зверева и Тьена счет 1:1.

