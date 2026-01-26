Анисимова впервые вышла в четвертьфинал Australian Open

После трех поражений в ⅛ в Мельбурне американка впервые вышла в четвертьфинал.
В целом это будет ее пятый четвертьфинал на турнирах «Большого шлема». В прошлом году на «Уимблдоне» и US Open она дошла до финала.
За место в ½ Australian Open Анисимова поборется с Джессикой Пегулой.
