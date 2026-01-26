Ричмонд
Музетти впервые вышел в четвертьфинал Australian Open и сыграет с Джоковичем

Пятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Тэйлора Фрица в четвертом круге Australian Open. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5, 6:4.

Источник: Спортс"

Итальянец четвертый раз вышел в ¼ финала турнира «Большого шлема» и первый — на Australian Open.

Кроме того, он одержал 15-ю победу над игроком топ-10. Теперь его статистика против первой десятки — 15:34.

За выход в полуфинал Музетти сыграет с Новаком Джоковичем, которому уступает в личке со счетом 1:9.

