Определились все участницы четвертьфинала Australian Open

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Определились все участницы четвертьфинального раунда в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Ивой Йович (29-й номер посева). Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с американкой Кори Гауфф (3), либо с украинкой Элиной Свитолиной (12).
Занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) полька Ига Швёнтек в четвертьфинале сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5), в другой паре за выход в полуфинал поборются американки Джессика Пегула (6) и Аманда Анисимова (4).
Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, покинувшая текущий розыгрыш в четвертом круге после поражения от Пегулы.