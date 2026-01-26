Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Определились все участницы четвертьфинала Australian Open

Определились все четвертьфиналистки Australian Open в женском одиночном разряде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Определились все участницы четвертьфинального раунда в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сыграет с американкой Ивой Йович (29-й номер посева). Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с американкой Кори Гауфф (3), либо с украинкой Элиной Свитолиной (12).

Занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) полька Ига Швёнтек в четвертьфинале сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5), в другой паре за выход в полуфинал поборются американки Джессика Пегула (6) и Аманда Анисимова (4).

Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится 31 января. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Киз, покинувшая текущий розыгрыш в четвертом круге после поражения от Пегулы.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше