Определились все участники четвертьфинала Australian Open

Определились все четвертьфиналисты Australian Open в мужском одиночном разряде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Определились все участники четвертьфинального раунда в мужском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.

Действующий победитель Australian Open итальянец Янник Синнер (2-й номер посева) в четвертьфинале сыграет с американцем Беном Шелтоном (8). Победитель этого матча в полуфинале встретится либо с сербом Новаком Джоковичем (4), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (5).

Занимающий первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) испанец Карлос Алькарас сыграет с австралийцем Алексом де Минауром (6), в другой паре за выход в полуфинал поборются финалист прошлогоднего розыгрыша немец Александр Зверев (3) и американец Лернер Тьен (25).

Финал Australian Open в мужском одиночном разряде состоится 1 февраля.

