Рыбакина — Швёнтек: кто победит в убойном четвертьфинале Australian Open?

Здесь показатель чуть смазанный из-за уровня соперницы в ⅛ финала. При всём уважении, 28-летней Инглис откровенно повезло, что она прошла так далеко. У неё были ощутимые проблемы и в матче с Кимберли Биррелл (№ 76) — 7:6 (6), 6:7 (9), 6:4, и с Лаурой Зигемунд (№ 48) — 6:4, 6:7 (3), 7:6 (7), где она уступала 3:5 в решающем сете. А в третьем круге австралийка вовсе не сыграла, потому что Наоми Осака (№ 17) снялась из-за травмы.