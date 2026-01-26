Плейбой вернулся! Как самый брутальный русский взорвал Australian Open

Но пока сказать, что у Марата это на сто процентов получается, довольно трудно. Да, его ученик стал спокойнее. Диких выплесков эмоций на корте, периодически становившихся вирусными в интернете, у Андрея практически нет. Но нет и серьезных результатов, которые, как считают эксперты, 28-летний россиянин способен показывать. С момента начала работы с Сафиным Рублев не выиграл ни одного турнира АТР. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга, продолжая балансировать где-то в середине второй десятки мирового рейтинга. Безусловно, уступать по набранным очкам всего лишь четырнадцати теннисистам на планете — это вовсе не так и плохо. Но только не для человека, который стоял в классификации пятым.