Рыбакина прокомментировала переход россиян под флаг Узбекистана

«Не знаю, что происходит в Узбекистане, знаю только, что несколько игроков перешли под их флаг. Если у них есть возможность прибавить и так же начать добиваться отличных результатов в теннисе, то почему нет?» — приводит слова Рыбакиной «Чемпионат».