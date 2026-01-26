Ричмонд
Четыре американки вышли в четвертьфинал Australian Open впервые с 2001 года

Четыре американки вышли в четвертьфинал женского Australian Open впервые с 2001 года.

Тогда до этой стадии добрались пять представительниц США: Серена и Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Моника Селеш и Линдсей Дэвенпорт.

На Australian Open-2026 за выход в полуфинал поборются Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Ива Йович.

Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
