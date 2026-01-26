Четыре американки вышли в четвертьфинал Australian Open впервые с 2001 года

Тогда до этой стадии добрались пять представительниц США: Серена и Винус Уильямс, Дженнифер Каприати, Моника Селеш и Линдсей Дэвенпорт.
На Australian Open-2026 за выход в полуфинал поборются Коко Гауфф, Аманда Анисимова, Джессика Пегула и Ива Йович.
