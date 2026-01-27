Ричмонд
Соболенко вышла в шестой полуфинал «Большого шлема» подряд

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла 18-летнюю Иву Йович в четвертьфинале Australian Open — 6:3, 6:0.

Соболенко 14-й раз в карьере и шестой раз подряд вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Со старта сезона-2023 она не доходила до этой стадии всего дважды: на «Ролан Гаррос»-2024 (проиграла в четвертьфинале) и «Уимблдоне»-2024 (пропустила из-за травмы).

В Мельбурне Соболенко сыграет в полуфинале четвертый год подряд. В 2023-м и 2024-м она выиграла титул, а в прошлом году уступила в финале.

Ее соперницей в полуфинале станет Коко Гауфф или Элина Свитолина.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
