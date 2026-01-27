Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня день рождения Марата Сафина

27 января 46 лет исполнилось экс-первой ракетке мира Марату Сафину.

Источник: Спортс"

Сафин — чемпион US Open-2000 и Australian Open-2005. Он выиграл 15 одиночных и два парных турнира уровня ATP.

Сафин провел в статусе № 1 девять недель и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной. В 2016-м он первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы.

Сейчас Сафин тренирует Андрея Рублева.

Марат Сафин — такой же краш, как 20 лет назад.

Узнать больше по теме
Биография Марата Сафина: карьера и личная жизнь теннисиста
Большой теннис не сразу стал спортом, в котором у России есть крупные победы абсолютных мировых лидеров. В 90-е популяризация тенниса набрала обороты благодаря Борису Ельцину. Первыми крупный турнир смогли выиграть парники Андрей Ольховский и Евгения Манюкова в 1993 году, потом в одиночном и парном разряде побеждал великий Евгений Кафельников. А дальше настало время Марата Сафина, с биографией которого можно ознакомиться в нашей статье.
Читать дальше