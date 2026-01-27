Сегодня день рождения Марата Сафина

Сафин — чемпион US Open-2000 и Australian Open-2005. Он выиграл 15 одиночных и два парных турнира уровня ATP.
Сафин провел в статусе № 1 девять недель и дважды становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной. В 2016-м он первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы.
Сейчас Сафин тренирует Андрея Рублева.
Марат Сафин — такой же краш, как 20 лет назад.
