Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне

Для Соболенко это был 10-й матч в этом сезоне. На ее счету 10 побед и ни одного проигранного сета.
Из 20 проведенных сетов только в шести Соболенко проиграла больше трех геймов. Больше четырех геймов она отдала трижды.
В полуфинале Australian Open белоруска сыграет с Коко Гауфф или Элиной Свитолиной.
