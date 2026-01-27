Ричмонд
Соболенко выиграла все 10 матчей и 20 сетов в этом сезоне

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, разгромив Иву Йович — 6:3, 6:0.

Источник: Спортс"

Для Соболенко это был 10-й матч в этом сезоне. На ее счету 10 побед и ни одного проигранного сета.

Из 20 проведенных сетов только в шести Соболенко проиграла больше трех геймов. Больше четырех геймов она отдала трижды.

В полуфинале Australian Open белоруска сыграет с Коко Гауфф или Элиной Свитолиной.

