Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить “да”

— Больше не хочу говорить про теннис. Сегодня я поняла, что ты № 1 в мире — как и Карлос Алькарас. Вы оба действующие чемпионы US Open. А еще у вас один день рождения — 5 мая. Вам нужно обменяться подарками. Что бы ты ему подарила? И что бы хотела получить от него? Я знаю, что ты любишь бриллианты.