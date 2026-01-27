Соболенко о том, что у них с Алькарасом один день рождения: «Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить “да”

— В последних матчах тинейджеры устраивали мне проверку. Было тяжело — не смотрите на счет. Она показывала невероятный теннис и заставила меня выйти на новый уровень. Я очень довольна этой победой.
— Больше не хочу говорить про теннис. Сегодня я поняла, что ты № 1 в мире — как и Карлос Алькарас. Вы оба действующие чемпионы US Open. А еще у вас один день рождения — 5 мая. Вам нужно обменяться подарками. Что бы ты ему подарила? И что бы хотела получить от него? Я знаю, что ты любишь бриллианты.
— Я бы предложила ему танец из тиктока. И хотела бы в ответ получить «да».
— Нужно заставить Карлоса танцевать?
— В прошлом году я заставила. И мне кажется, что могу повторить, — сказала Соболенко в интервью на корте с Еленой Докич.