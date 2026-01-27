Ричмонд
Зверев десятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Лернера Тьена в четвертьфинале Australian Open — 6:3, 6:7 (5), 6:1, 7:6 (3). По личным встречам он вышел вперед — 2:1.

Источник: Спортс"

Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне он сделал это второй раз подряд и четвертый в целом.

Немец седьмой год подряд доходит до ½ на «Шлемах».

Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом или Алексом де Минауром.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
