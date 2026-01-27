Зверев десятый раз вышел в полуфинал «Большого шлема»

Зверев десятый раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В Мельбурне он сделал это второй раз подряд и четвертый в целом.
Немец седьмой год подряд доходит до ½ на «Шлемах».
Дальше он поборется с Карлосом Алькарасом или Алексом де Минауром.
