Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисист Зверев об отце и брате: я от них устал

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев после выхода в полуфинал Australian Open ответил на вопрос о том, что в его команде находятся его отец Александр Зверев-старший и брат Михаил, отметив, что устал от них, передает «Чемпионат».

Источник: AP 2024

«Они от меня не устали, ведь я за все плачу, а я от них устал», — сказал Зверев смеясь.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Зверев обыграл американца Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта.

Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше