Теннисист Зверев об отце и брате: я от них устал

«Они от меня не устали, ведь я за все плачу, а я от них устал», — сказал Зверев смеясь.
В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Зверев обыграл американца Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3). Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта.
Узнать больше по теме
Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.Читать дальше