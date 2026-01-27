Ричмонд
Соболенко зажгла в интервью на AO: предложила Алькарасу сделать танец и едва не лишилась дорогих часов

Белоруска вышла в полуфинал турнира в Мельбурне.

Источник: Reuters

Арина Соболенко радует фанатов не только удачными выступлениями на корте, но и яркими интервью. После разгромной победы над американкой Ивой Йович (6:3, 6:0) в четвертьфинале Australian Open первая ракетка мира решила не заострять внимания на игре и устроила настоящее шоу — обсудила подарок на день рождения Карлоса Алькараса, а затем едва не лишилась своих часов.

Танцы, часы и бриллианты

Соболенко находится в отличной форме в начале года: в Мельбурне, как и в Брисбене, белоруска пока не проиграла ни одного сета. За две партии она завершила и четвертьфинальный матч с 18-летней Йович.

После окончания встречи настало время флеш-интервью. И оно, как оказалось, стало чуть ли не самым ярким событием игрового дня — на корте Соболенко с микрофоном ждала бывшая четвертая ракетка мира Елена Йокич. Сначала разговор все же зашел о теннисе, и Арина похвалила соперницу.

«Да, в последних матчах тинейджеры меня проверяли. Вообще не смотрите на счет, она играет в очень хороший теннис, заставила меня выйти на новый уровень сегодня, было непросто. Я очень довольна победой», — сказала Соболенко.

Затем Йокич сменила тему. Она напомнила, что у лидеров женского и мужского рейтингов есть еще кое-что общее — день рождения в один день, 5 мая.

— Думаю, вы должны обменяться подарками, это хорошая традиция. Что бы ты ему подарила? И что бы хотела получить в ответ? Я знаю, тебе нравятся бриллианты…

— Я бы предложила ему сделать танец из TikTok. А от него хотела бы получить взамен… Чтобы он согласился потанцевать со мной. В прошлом году я заставила его танцевать. Думаю, смогу повторить еще раз.

На этом девушки не остановились и продолжили развлекать публику. Йокич обратила внимание на часы Арины, сверкавшие на весь стадион.

— Дорогая, тебе нужно хорошо восстановиться к полуфиналу. А часы на руке выглядят тяжеловато. Давай я за ними пару дней присмотрю. Сколько они стоят?

— Очень много, поверь.

Арина не растерялась, тут же сняла часы с руки и передала их Елене.

— Как думаешь, на них есть страховка? Ты мне настолько доверяешь?

— Да, и я даже уверена, что ты мне их вернешь.

После интервью Йокич действительно вернула ценный аксессуар Соболенко. Ее опасения понятны: по данным портала PFSN, такие часы фирмы Audemars Piguet из синей керамики с розовым золотом оцениваются примерно в 120 тысяч долларов.

«Женщины сильнее мужчин»

На пресс-конференции Соболенко выглядела более серьезной, однако все же оставила несколько ярких комментариев. Она высказалась об игре в жарких условиях и подколола мужчин-теннисистов.

«Было очень жарко. Я рада, что крышу закрыли хотя бы наполовину, поэтому можно было отойти подальше и стоять в тени. Я понимаю, женщины сильнее мужчин, поэтому для мужчин как раз закрыли крышу сейчас, чтобы они не страдали (смеется). В начале я знала, что нас не заставят играть при очень сильной жаре: если бы показатель был на отметке 5, крышу бы закрыли полностью. Но к концу матча уже было 4,4, а это уже достаточно жарко. Рада, что справилась», — сказала Арина.

Также Соболенко прокомментировала запрет биометрических браслетов на турнирах «Большого шлема»:

«Мы получили от ITF электронное письмо с полным разрешением на использование этого устройства на корте. Я не знала, что турниры “Большого шлема” приняли другое решение. И, если честно, не понимаю причины — мы весь год ими пользуемся. Они нужны для мониторинга здоровья. Очень надеюсь, что это решение отменят и разрешат игрокам следить за состоянием своего организма».

Дальше — Свитолина

В полуфинале Соболенко встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Ожидается напряженное противостояние — не только спортивное, но и политически окрашенное.

Открытого конфликта между теннисистками никогда не было, однако определенная напряженность присутствует. Периодически Свитолина задевала оппонентку в интервью, к тому же у нее есть правило: Элина не пожимает руки после матчей представителям России и Белоруссии.

Соболенко и Свитолина встретятся между собой в седьмой раз. На данный момент Арина ведет в личном противостоянии со счетом 5:1, на харде — 2:0.

При этом украинка набрала отличный ход: в Мельбурне Элина огорчила двух россиянок: в третьем круге — Диану Шнайдер (7:6, 6:3), в четвертьфинале — Мирру Андрееву (6:2, 6:4). В полуфинал она тоже вышла уверенно, победив американку Коко Гауфф — 6:1, 6:2. Проигравшая была настолько расстроена, что в подтрибунном помещении сломала ракетку.

Максим Слекишин

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
