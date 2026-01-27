Соболенко зажгла в интервью на AO: предложила Алькарасу сделать танец и едва не лишилась дорогих часов

«Было очень жарко. Я рада, что крышу закрыли хотя бы наполовину, поэтому можно было отойти подальше и стоять в тени. Я понимаю, женщины сильнее мужчин, поэтому для мужчин как раз закрыли крышу сейчас, чтобы они не страдали (смеется). В начале я знала, что нас не заставят играть при очень сильной жаре: если бы показатель был на отметке 5, крышу бы закрыли полностью. Но к концу матча уже было 4,4, а это уже достаточно жарко. Рада, что справилась», — сказала Арина.