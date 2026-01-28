Йович о Соболенко: «Она превратила в мотивацию и топливо все негативное, что с ней произошло»

"Она построила великолепную карьеру. Это очень вдохновляет. Я довольно хорошо знаю ее историю — и она превратила в мотивацию и топливо все негативное, что с ней произошло. Как на корте, так и в личной жизни. Это потрясающе.
После матча я поговорила с тренером, и есть некоторые вещи, над которыми мне нужно немедленно начать работу. Когда играешь с соперницей, которая так сильно бьет и не дает войти в размен, нужно адаптировать скорость. Нужно принять то, что все будет быстро, и нужно соответствовать. Иначе ничего не получится. Теперь я это понимаю и постараюсь исправиться к следующему разу. Хорошо, что в теннисе всегда есть следующий раз", — сказала Йович на пресс-конференции.