Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Йович о Соболенко: «Она превратила в мотивацию и топливо все негативное, что с ней произошло»

Ива Йович рассказала, как ее вдохновляет Арина Соболенко. Она проиграла белоруске в четвертьфинале Australian Open — 3:6, 0:6.

Источник: Спортс"

"Она построила великолепную карьеру. Это очень вдохновляет. Я довольно хорошо знаю ее историю — и она превратила в мотивацию и топливо все негативное, что с ней произошло. Как на корте, так и в личной жизни. Это потрясающе.

После матча я поговорила с тренером, и есть некоторые вещи, над которыми мне нужно немедленно начать работу. Когда играешь с соперницей, которая так сильно бьет и не дает войти в размен, нужно адаптировать скорость. Нужно принять то, что все будет быстро, и нужно соответствовать. Иначе ничего не получится. Теперь я это понимаю и постараюсь исправиться к следующему разу. Хорошо, что в теннисе всегда есть следующий раз", — сказала Йович на пресс-конференции.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше