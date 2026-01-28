Алькарас о матче со Зверевым: «Если он хочет меня обыграть, ему придется попотеть»

"Я смотрел его матчи по ходу турнира, он впечатляет. Отлично подает, в разменах держится надежно, но в нужные моменты добавляет агрессии.
Конечно, я буду готов. Мне очень интересно сыграть с ним в полуфинале Australian Open. Я знаю, что мне нужно делать, буду хорошо подготовлен к матчу.
И если он хочет меня обыграть, ему придется попотеть", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
В личных встречах у Алькараса и Зверева счет 6:6, на «Больших шлемах» — 2:2.
