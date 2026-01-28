Ричмонд
Рыбакина четвертый раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина в четвертьфинале Australian Open обыграла № 2 Игу Швентек со счетом 7:5, 6:1.

Источник: Спортс"

Представительница Казахстана второй раз вышла в полуфинал в Мельбурне и четвертый раз — на турнирах «Большого шлема» в целом. В 2022-м она выиграла «Уимблдон», а в 2023-м играла в финале Australian Open.

В матче со Швентек Рыбакина одержала восьмую подряд победу над топ-10. Ее баланс против десятки теперь составляет 32:27 в целом и 4:5 на турнирах «Большого шлема».

Дальше Рыбакина сыграет с Амандой Анисимовой или Джессикой Пегулой.

