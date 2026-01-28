Рыбакина четвертый раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Представительница Казахстана второй раз вышла в полуфинал в Мельбурне и четвертый раз — на турнирах «Большого шлема» в целом. В 2022-м она выиграла «Уимблдон», а в 2023-м играла в финале Australian Open.
В матче со Швентек Рыбакина одержала восьмую подряд победу над топ-10. Ее баланс против десятки теперь составляет 32:27 в целом и 4:5 на турнирах «Большого шлема».
Дальше Рыбакина сыграет с Амандой Анисимовой или Джессикой Пегулой.
Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.Читать дальше