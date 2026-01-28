Рыбакина об 11 эйсах против Швентек: «Подача прекрасно работает»

"Очень довольна победой, спасибо всем за поддержку. Атмосфера была очень приятной.
Мы с Игой хорошо друг друга знаем, и я просто старалась играть агрессивно. В первом сете у нас обеих не очень работала первая подача, поэтому мы атаковали вторую, старались давить друг на друга. А во втором я заиграла свободнее и лучше подавала.
Я очень довольна подачей в последних двух матчах. Сейчас она прекрасно работает, и я надеюсь, что так будет и дальше", — сказала Рыбакина в интервью на корте.
В матче со Швентек Рыбакина сделала 11 эйсов, из которых 7 пришлись на второй сет (причем 4 были в одном гейме при счете 3:1).