Рыбакина об 11 эйсах против Швентек: «Подача прекрасно работает»

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Игой Швентек в ¼ финала Australian Open — 7:5, 6:1.

Источник: Спортс"

"Очень довольна победой, спасибо всем за поддержку. Атмосфера была очень приятной.

Мы с Игой хорошо друг друга знаем, и я просто старалась играть агрессивно. В первом сете у нас обеих не очень работала первая подача, поэтому мы атаковали вторую, старались давить друг на друга. А во втором я заиграла свободнее и лучше подавала.

Я очень довольна подачей в последних двух матчах. Сейчас она прекрасно работает, и я надеюсь, что так будет и дальше", — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В матче со Швентек Рыбакина сделала 11 эйсов, из которых 7 пришлись на второй сет (причем 4 были в одном гейме при счете 3:1).