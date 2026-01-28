Швентек о работе над игрой: «Вижу, как Алькарас меняет подачу каждый год, а у меня каждая мелочь требует больше времени»

"Я подавала не так хорошо, как, например, в матче с Еленой в Цинциннати. Подача была обычной — а могла бы давать больше.
В первом сете все решили несколько очков. Она давала мне шансы на подаче — иногда я их использовала, а иногда допускала ошибки. А во втором сете скорость ее игры стала еще выше, она была точнее, а я, возможно, сбавила обороты — особенно в начале.
У меня никогда не получалось безупречно играть на мельбурнских кортах — они довольно быстрые. Попробую в следующем году".
Также Швентек рассказала, какие уроки ей преподнес этот турнир.
"Я знаю, в чем мне нужно прибавлять. Это те же вещи, о которых я думала и до турнира. Никакого прорывного урока мне этот турнир не преподнес. Нужно просто работать. Надеюсь, на следующем турнире я добьюсь какого-нибудь успеха в том, что хочу видеть в своей игре.
Есть технические моменты — и работа над ними идет не очень гладко. Например, я вижу, как Алькарас меняет подачу каждый год, а у меня каждая мелочь требует больше времени. Я хочу кое-что изменить в подаче — в межсезонье я уже над этим работала, но в матчах времени думать об этом меньше, и ты возвращаешься к старому.
В этом году я меняю подход — и мы точно пропустим некоторые тысячники, чтобы поработать над игрой. Потому что между турнирами времени на это нет. Календарь не дает возможности прибавить", — сказала Швентек на пресс-конференции.
