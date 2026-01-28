Швентек о работе над игрой: «Вижу, как Алькарас меняет подачу каждый год, а у меня каждая мелочь требует больше времени»

Есть технические моменты — и работа над ними идет не очень гладко. Например, я вижу, как Алькарас меняет подачу каждый год, а у меня каждая мелочь требует больше времени. Я хочу кое-что изменить в подаче — в межсезонье я уже над этим работала, но в матчах времени думать об этом меньше, и ты возвращаешься к старому.