Швентек о публикации закулисных видео с Australian Open: «Мы теннисисты или животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают?»

Ига Швентек недовольна тем, что кадры из-за кулис Australian Open попадают в медиа. Ее об этом спросили в свете того, что вчера все увидели, как Коко Гауфф разбила ракетку после поражения. Кроме того, опубликовали видео того, как Швентек пытается пройти на турнир без аккредитации, которую она забыла.
— Тут вопрос: мы теннисисты или животные в зоопарке, за которыми наблюдают, даже когда они какают? Ладно, я преувеличиваю.
Конечно, хотелось бы, чтобы за нами не всегда наблюдали. Было бы приятно иметь место, где ты останешься одна, чтобы поработать без лишних глаз. На «Уимблдоне» и «Ролан Гаррос», например, есть корты, куда не пускают зрителей. Но на некоторых турнирах за тобой наблюдают всегда. Болельщики, которые могут посмотреть любую тренировку, и камеры.
На нас должны смотреть на корте, на пресс-конференциях — это наша работа. Становиться мемом из-за забытой аккредитации — нет.
Да, забавно, людям есть что обсудить. Но нам это не нужно.
— Вы обсуждали это с турниром?
— А смысл? — сказала Швентек на пресс-конференции.