Пегула с четвертой попытки прошла четвертьфинал Australian Open и встретится с Рыбакиной

Шестая ракетка мира Джессика Пегула обыграла № 4 в мире Аманду Анисимову в четвертьфинале Australian Open — 6:2, 7:6 (1).

Источник: Спортс"

Во втором сете Пегула сначала отыграла подачу на партию при счете 4:5, а потом сама не подала на матч при счете 6:5.

Пегула с четвертой попытки прошла четвертьфинал на Australian Open. В целом она второй раз вышла в ½ на «Большом шлеме» — первый был на US Open-2024, где она уступила в финале.

Дальше американка сыграет с Еленой Рыбакиной.

