У Рыбакиной и Пегулы равенство в личных встречах перед полуфиналом Australian Open

Елена Рыбакина и Джессика Пегула разыграют место в финале Australian Open. Это будет их седьмой матч.

Источник: Спортс

Сейчас в личке счет 3:3. В прошлом году Рыбакина выиграла оба матча: в двух партиях в Кубке Билли Джин Кинг и в трех сетах на итоговом турнире-2025.

Полуфинал Australian Open пройдет в четверг.

