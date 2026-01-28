Ричмонд
Зверев о лечении спины: «Мне сделали где-то 77 уколов»

Александр Зверев после выхода в полуфинал Australian Open рассказал, как решил проблемы со спиной, которые беспокоили его в прошлом сезоне.

Источник: Спортс"

«Я впервые обратился к доктору Мюллеру-Вольфарту. Он сделал мне где-то 77 уколов в спину. Кажется, они помогли», — сказал Зверев на пресс-конференции.

У Мюллера-Вольфарта спину лечил и Стефанос Циципас, которому того посоветовал Новак Джокович.

В полуфинале Australian Open Зверев сыграет с Карлосом Алькарасом.

Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
