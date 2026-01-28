Ни одна полуфиналистка Australian Open пока не проиграла ни сета

Рыбакина в первых пяти матчах не отдала никому больше семи геймов, Пегула и Свитолина — больше восьми, Соболенко в матче с Анастасией Потаповой провела два тай-брейка, отдав 12 геймов.
В полуфинале Соболенко сыграет со Свитолиной, а Рыбакина — с Пегулой.
