Ни одна полуфиналистка Australian Open пока не проиграла ни сета

Арина Соболенко, Элина Свитолина, Елена Рыбакина и Джессика Пегула вышли в полуфинал Australian Open-2026. Ни одна из них пока не проиграла ни сета на турнире.

Источник: Спортс"

Рыбакина в первых пяти матчах не отдала никому больше семи геймов, Пегула и Свитолина — больше восьми, Соболенко в матче с Анастасией Потаповой провела два тай-брейка, отдав 12 геймов.

В полуфинале Соболенко сыграет со Свитолиной, а Рыбакина — с Пегулой.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
