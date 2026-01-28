Рыбакина об отношении к выходу в полуфинал Australian Open: «Чувствую, что просто делаю свою работу»

«Когда выходишь в первый финал и впервые так далеко забираешься по сетке, то, конечно, это более эмоционально. Сейчас я чувствую, что я просто делаю свою работу и стараюсь прибавить каждый день. Как будто бы еще один день, еще один матч», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.