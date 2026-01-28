Ричмонд
Турсунов о парном матче Звонаревой на AO: «Тяжело смотреть на такую бестолковость и хаотичность соперниц и партнерши Веры»

Экс-20-я ракетка мира Дмитрий Турсунов высказался об уровне тенниса в матче Веры Звонаревой на парном Australian Open.

Источник: Спортс"

Сегодня 41-летняя россиянка вместе с Еной Шибахарой обыграла Кимберли Биррелл и Талию Гибсон — 6:4, 6:7 (3), 7:5.

"Посмотрел Звонареву полтора сета, но больше не могу. Прости, Вера! Уважаю твой профессионализм, но тяжело смотреть на такую бестолковость и хаотичность [соперниц и партнерши].

Поразительно, как все на корте — с командами, фирменной одеждой, логотипами на струнах и дежурными фразами. Не хватает самого малого — понимания, куда играть, зачем и когда. Интересно и грустно наблюдать этот контраст между опытом и хаотичностью, но глаза слезятся. «Казаться, а не быть» — девиз большинства, здесь во всей красе!" — написал Турсунов в своем телеграм-канале.