Казахстанка обыграла чемпионку Australian Open и вышла в финал

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей Сербии Александрой Крунич провела напряжённый полуфинальный матч Australian Open-2026 в женском парном разряде, сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Соперницами Данилиной и Крунич стали Габриэла Дабровски (Канада) и Луиза Стефани (Бразилия) — один из самых стабильных дуэтов турнира. Встреча получилась затяжной и богатой на смену инициативы.

Драматичный первый сет

В стартовой партии казахстанско-сербский дуэт уверенно захватил контроль над игрой и повёл 5:2, однако соперницы сумели вернуться в сет, сравняв счёт. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Данилина и Крунич действовали безупречно и взяли верх — 7:6 (7:2).

Ответ фаворитов

Во втором сете канадо-бразильская пара прибавила в агрессии на приёме и сократила количество собственных ошибок. Это позволило Дабровски и Стефани перехватить инициативу и уверенно забрать партию со счётом 6:3, переведя матч в решающий сет.

Решающий сет

В решающем отрезке сильнее оказался казахстанско-сербский дуэт — 6:4. Взяв реванш за поражение во втором сете, Данилина и Крунич отправляются в финал Открытого чемпионата Австралии-2026.

Отметим, что Габриэла Дабровски — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2023 и 2025) и в миксте (Открытый чемпионат Франции-2017, Открытый чемпионат Австралии-2018).

Её напарница — Луиза Стефани — чемпионка Australian Open-2023 в смешанном разряде.

Во втором полуфинале турнира за выход в финал поборются Элисе Мертенс (Бельгия) в паре с Шуай Чжан (Китай) и дуэт Эна Сибахара (Япония) / Вера Звонарёва (Россия).