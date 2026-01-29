Казахстанка обыграла чемпионку Australian Open и вышла в финал

В стартовой партии казахстанско-сербский дуэт уверенно захватил контроль над игрой и повёл 5:2, однако соперницы сумели вернуться в сет, сравняв счёт. Судьба партии решалась на тай-брейке, где Данилина и Крунич действовали безупречно и взяли верх — 7:6 (7:2).