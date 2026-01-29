41-летняя Звонарева и Сибахара проиграли в полуфинале Australian Open в парах

СИДНЕЙ, 29 января. /ТАСС/. Россиянка Вера Звонарева и японка Эна Сибахара уступили бельгийке Элизе Мертенс и китаянке Чжан Шуай в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в парном разряде. Турнир проходит в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Мертенс и Чжан Шуай, которые посеяны на турнире под четвертым номером. Их соперницами по финалу станут Анна Данилина из Казахстана и Александра Крунич из Сербии, получившие седьмой номер посева.
Звонаревой 41 год, ее наивысшей позицией в одиночном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) является 2-е место (2010), в парном рейтинге она достигала 7-й позиции (2024). На счету спортсменки 12 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде и 16 — в парном. В 2010 году Звонарева дважды выходила в финал турниров Большого шлема в одиночном разряде — на Уимблдоне и на Открытом чемпионате США.
В парном разряде она становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012) и Открытого чемпионата США (2006), в миксте — Уимблдона (2006) и Открытого чемпионата США (2004). В составе сборной России Звонарева дважды выигрывала Кубок Федерации (2004, 2008). Также она является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.
Сибахаре 27 лет, она является победительницей 11 турниров WTA в парном разряде, а в 2023 году доходила до финала Australian Open. В одиночном разряде она ни разу не побеждала на турнирах WTA и выступала в основной сетке турнира Большого шлема лишь один раз — на Открытом чемпионате США в 2024 году.
Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 1 февраля. Призовой фонд турнира — около $75 млн. В 2025 году победительницами парного разряда стали Катерина Синякова из Чехии и американка Тэйлор Таунсенд.