41-летняя Звонарева и Сибахара проиграли в полуфинале Australian Open в парах

Сибахаре 27 лет, она является победительницей 11 турниров WTA в парном разряде, а в 2023 году доходила до финала Australian Open. В одиночном разряде она ни разу не побеждала на турнирах WTA и выступала в основной сетке турнира Большого шлема лишь один раз — на Открытом чемпионате США в 2024 году.