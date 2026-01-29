Кафельников — о выходе Соболенко в финал Australian Open: «Номер один среди всех теннисисток»

Белорусская теннисистка в полуфинале обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину (6:2, 6:3).
«Выступление Арины на Australian Open оцениваю как прекрасное, она — молодец. Очень рад ее выходу в финал. Прямо сейчас Соболенко — номер один среди всех теннисисток», — сказал Кафельников «СЭ».
В финале Australian Open Соболенко сыграет либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
