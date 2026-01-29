Ричмонд
Кафельников — о выходе Соболенко в финал Australian Open: «Номер один среди всех теннисисток»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход первой ракетки мира Арины Соболенко в финал Australian Open.

Источник: Reuters

Белорусская теннисистка в полуфинале обыграла 12-ю ракетку мира Элину Свитолину (6:2, 6:3).

«Выступление Арины на Australian Open оцениваю как прекрасное, она — молодец. Очень рад ее выходу в финал. Прямо сейчас Соболенко — номер один среди всех теннисисток», — сказал Кафельников «СЭ».

В финале Australian Open Соболенко сыграет либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
