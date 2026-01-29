WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open

«WTA стоит бок о бок со своими игроками и всерьез принимает их обеспокоенность вопросами приватности и количества камер на Australian Open. Теннисисты заслуживают пространство вне соревновательных кортов, где они смогут восстановиться в уединении. На соревнованиях WTA-тура мы уже предприняли шаги по уменьшению количества камер за пределами корта, чтобы обеспечить игрокам приемлемое личное пространство. Мы пришли к этому стандарту, потому что договорились, что должны быть четкие и уважаемые границы вне корта. Мы считаем, что этот вопрос требует рассмотрения со стороны организаторов турнира и партнеров-вещателей, которые должны обеспечить соответствующие границы», — приводит заявление WTA журналист Бен Ротенберг.