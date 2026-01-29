Ричмонд
WTA поддержала жалобы на обилие камер на Australian Open

WTA призвала организаторов прислушаться к жалобам на камеры на Australian Open.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) призвала организаторов турниров и вещателей прислушаться к жалобам теннисистов, которые выразили неудовольствие из-за обилия камер в подтрибунных помещениях на Открытом чемпионате Австралии.

Ранее в интернете большую популярность набрали видео с полькой Игой Швёнтек, которую не пустили на стадион из-за забытой аккредитации, и с американкой Кори Гауфф, которая разбила ракетку в подтрибунном помещении после поражения в четвертьфинале. На пресс-конференции Швёнтек сравнила ситуацию с животными в зоопарке, а серб Новак Джокович заявил, что следующий шаг — это видеозаписи из душевой.

«WTA стоит бок о бок со своими игроками и всерьез принимает их обеспокоенность вопросами приватности и количества камер на Australian Open. Теннисисты заслуживают пространство вне соревновательных кортов, где они смогут восстановиться в уединении. На соревнованиях WTA-тура мы уже предприняли шаги по уменьшению количества камер за пределами корта, чтобы обеспечить игрокам приемлемое личное пространство. Мы пришли к этому стандарту, потому что договорились, что должны быть четкие и уважаемые границы вне корта. Мы считаем, что этот вопрос требует рассмотрения со стороны организаторов турнира и партнеров-вещателей, которые должны обеспечить соответствующие границы», — приводит заявление WTA журналист Бен Ротенберг.

