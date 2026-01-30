Джессика Пегула: «Считаю себя топ-3 игроком на харде»

Для американки это был шестой полуфинал подряд на харде. Последний раз она не смогла дойти до этой стадии на тысячнике в Цинциннати.
"У меня был отличный турнир: я показала хороший теннис, обыграла сильных соперниц и сегодня дала бой. Но, конечно, я хочу выигрывать турниры, и поражения всегда неприятны.
С другой стороны, опыт последних лет сделал меня гораздо увереннее на этой стадии. Я второй раз подряд вышла в полуфинал «Большого шлема», и это здорово. Я все еще чувствую, что прогрессирую как игрок.
Честно говоря, на харде я считаю себя топ-3 игроком в мире. Это большое достижение. Меня останавливали те, кто потом выигрывал турнир или выходил в финал. Это расстраивает, но трудно сильно себя винить. Я знаю, что выступаю на этом уровне, знаю, что могу обыгрывать этих девушек и постоянно навязываю им борьбу.
Мне нужно понять, где быть смелее в ключевые моменты или как лучше играть в таких условиях, но в целом я считаю, что делаю хорошую работу, даже если иногда не хватает совсем чуть-чуть", — сказала Пегула на пресс-конференции.
