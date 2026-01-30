Мирре нужно время. Ее поражение на Australian Open — не трагедия, а фаза роста

Но это мы говорим о легендах тенниса (разве что Каприати, пожалуй, не дотягивает до такого звания). Конечно, равнение на лучших — это здорово, однако это уникумы, которых можно пересчитать по пальцам. К тому же все это было давно, еще в XX веке. Теннис с тех пор сильно изменился, стал быстрее, атлетичнее, требовательнее к подготовке спортсменов (в том числе усилиями тех же сестер Уильямс). Для своего возраста Мирра показывает очень хорошие результаты — скажем, тот же дебют в топ-5 у нее случился в 18 лет, и последней, кто попал в пятерку лучших, будучи младше, была Мария Шарапова еще в 2004 году — то есть за 21 год до Андреевой!