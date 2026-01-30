Мирре нужно время. Ее поражение на Australian Open — не трагедия, а фаза роста

Большой спортивный потенциал и талант всегда идут в связке с большими требованиями и ответственностью. Мирра показывает лучшие результаты из всех россиянок, играя в том числе лучше тех, кто намного опытнее и провел в туре уже много лет, но ее неудачи рассматривают под микроскопом, в отличие от осечек Екатерины Александровой, Людмилы Самсоновой, Дианы Шнайдер, Вероники Кудерметовой, Анны Калинской, Анастасии Павлюченковой и остальных. После проигрыша Элине Свитолиной в ⅛ финала Australian Open со стороны экспертов (Евгения Кафельникова, Андрея Чеснокова) даже пошли разговоры о том, что с таким теннисом, который Андреева показала, рассчитывать на будущее нельзя. Так ли это?
Проблемы с психологией
Мирра — самая обсуждаемая российская теннисистка фактически с момента своего дебюта в туре. Она ярко ворвалась в WTA, уже на своем втором турнире под эгидой этой организации в карьере дойдя до четвертого круга с двумя победами над соперницами из топ-20. Был это не какой-то рядовой турнир, а тысячник в Мадриде весной 2023-го. Одну из побед там Мирра одержала в свой 16-й день рождения, а потом проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко, завоевавшей на том турнире титул.
И дальше карьера Андреевой резко пошла вверх. Она прошла квалификацию и на «Ролан Гаррос», и на Уимблдоне, добравшись в основных сетках этих соревнований до 3-го и 4-го круга соответственно, собирала очки и на турнирах помельче. Несмотря на возрастное ограничение по количеству турниров за сезон, юная россиянка быстро дебютировала в сотне лучших и закончила год в топ-50. В следующем году Мирра пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос», завоевала первый титул (в Яссы), стала серебряным призером Олимпиады в спонтанно образованной паре с Дианой Шнайдер, а финишировала уже в топ-20. В 2025-м Андреева выиграла два подряд WTA-1000, Дубай в феврале и Индиан-Уэллс в марте, и по ходу сезона была даже пятой ракеткой мира, завершив год в десятке лучших.
При этом ей все еще 18 лет. Вспомните себя в таком возрасте. Многие ли уже не только точно знали, чем хотят заниматься в жизни, но и всецело отдавали себя подготовке к будущей профессии? Понятно, что спортсмены в этом плане особые люди, которым приходится делать выбор задолго до 18 лет. Но даже если у них нет проблем с дисциплиной и физической подготовкой, рано окрепнуть психологически куда сложнее. А когда на тебя оказывается все давление мира, это тяжело вдвойне. Неудивительно, что в каких-то моментах Андрееву «зажимает» на корте и она играет хуже, чем может, и принимает неоптимальные решения.
И здесь нельзя не поговорить как раз о принятии решений. У Мирры уже очень богатый технический арсенал. Говорить, что она умеет абсолютно все, будет преувеличением, но вариантов ударов из каждой точки корта, в каждой ситуации у нее действительно немало. Андреева сама любит действовать разнообразно и в числе прочего спокойно меняет по ходу матчей свой стиль — может бить остро, может просто гонять соперницу по корту, может уйти в вязкую оборону. Достаточно сравнить даже то, как она проводила поединки на нынешнем Australian Open. Донну Векич Мирра сначала вымотала долгими розыгрышами на задней линии, больше обороняясь, а во второй половине встречи перехватила инициативу. С Марией Саккари россиянка отыграла в более атакующем ключе, а с Еленой-Габриэлой Русе в основном защищалась, собирая щедро сыпавшиеся ошибки. Со Свитолиной Мирра тоже старалась варьировать тактику, но подвели в том числе собственные неточности.
Проблема слишком богатого арсенала
Пока что богатый арсенал, пусть это и звучит не совсем логично, не всегда идет Андреевой на пользу. Регулярно сталкиваясь с выбором типа удара из той или иной ситуации, она не всегда принимает правильные решения. Однако это приходит с опытом и в том числе через набивание шишек неверными решениями и проигранными матчами. Когда Мирра научится лучше пользоваться всем, что умеет на корте, она точно станет выступать успешнее и стабильнее. Другой важный момент, который необходимо подтянуть, — психология. Пока Андреева порой «плывет» под давлением трибун, расклеиваясь и играя явно ниже своих текущих возможностей.
При этом сомнений в том, что возможности Мирры высоки, быть не должно. Скептикам можно посоветовать пересмотреть как минимум Индиан-Уэллс-2025, где Андреева последовательно победила Клару Таусон (которую перед этим обыграла в финале Дубая), Елену Рыбакину, ту же Свитолину, Игу Свентек и Арину Соболенко. Играла россиянка там действительно здорово и взяла верх над всеми этими звездами тенниса по делу. Однако для того, чтобы научиться более-менее стабильно показывать такой уровень, нужно время. Тот взлет чуть меньше года назад определенно стал неожиданностью для всех, включая саму Мирру и ее команду, и еще увеличил груз ответственности на плечах россиянки.
Если вспомнить историю, то, конечно, в ней были теннисистки, одерживавшие большие победы в более раннем возрасте, чем Андреева сейчас. Штеффи Граф взяла свой первый «Ролан Гаррос» ровно за неделю до 18-летия. Моника Селеш чуть позже победила там же в 16,5 года, обыграв в финале как раз Штеффи. Дженнифер Каприати уже в 15 была в двух полуфиналах «Шлемов», а в 16 стала олимпийской чемпионкой. Мартина Хингис в 16 вообще провела умопомрачительный сезон, став первой ракеткой мира и взяв три «Шлема» плюс сыграв в финале «Ролан Гаррос» (однако за всю оставшуюся карьеру швейцарка завоевала всего два титула на «мейджорах», взяв последний в 18 лет). Серена Уильямс выиграла свой первый ТБШ незадолго до 18-летия — правда, второй взяла уже в 20,5 года.
Но это мы говорим о легендах тенниса (разве что Каприати, пожалуй, не дотягивает до такого звания). Конечно, равнение на лучших — это здорово, однако это уникумы, которых можно пересчитать по пальцам. К тому же все это было давно, еще в XX веке. Теннис с тех пор сильно изменился, стал быстрее, атлетичнее, требовательнее к подготовке спортсменов (в том числе усилиями тех же сестер Уильямс). Для своего возраста Мирра показывает очень хорошие результаты — скажем, тот же дебют в топ-5 у нее случился в 18 лет, и последней, кто попал в пятерку лучших, будучи младше, была Мария Шарапова еще в 2004 году — то есть за 21 год до Андреевой!
Из нынешних топов наравне с Андреевой только Гауфф
Если взять нынешних топ-игроков WTA, то Мирра пока идет примерно по графику Коко Гауфф. Она также вошла в топ-5 в 18 лет (но будучи чуть старше Андреевой), к тому моменту также трижды была минимум в четвертьфиналах «Шлемов» — правда, у американки при этом был и один финал, а у россиянки пока только полуфинал. В 19 Гауфф стала чемпионкой US Open, но у Андреевой еще есть четыре попытки, чтобы выиграть «мейджор» до 20-летия. Кстати, сейчас Коко просто провалила четвертьфинал Australian Open с той же Свитолиной, выбившей Мирру, взяв у украинки всего три гейма и продержавшись на корте час.
Все остальные теннисистки, находящиеся в топ-10, раскрылись позже. Да, у Аманды Анисимовой был полуфинал «Ролан Гаррос» в 17 лет, но взлетела она только в прошлом сезоне, когда ей уже было 23 года. Арина Соболенко дебютировала в десятке только в 20 лет, а в первый финал «Шлема» вышла (и выиграла его) в 24! Ига Свентек в 19 выиграла «Ролан Гаррос», но сделала это сенсационно, даже не будучи там сеяной, а вторая победа пришла уже в 21 год. Елена Рыбакина выиграла Уимблдон в 23 года. Джессика Пегула в 21 вообще только дебютировала в основной сетке «Шлемов», а Жасмин Паолини была середняком вплоть до 28 (!) лет, когда неожиданно вышла в два финала «мейджоров» подряд и ворвалась в топ-5.
Словом, у всех свой возраст выхода на пик и закрепления там. И уж точно рано кричать «все пропало!», когда 18-летняя девушка не может постоянно играть на самом высоком уровне и доходить на каждом «Шлеме» до решающих стадий. Нужно дать Мирре и ее команде время и спокойно подождать — а стабильные результаты наверняка придут, когда она полностью окрепнет не только физически, но и психологически.
Артем Тайманов