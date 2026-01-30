Ричмонд
Соболенко о возможном возвращении Серены: «Это будет круто»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала слухи о возвращении Серены Уильямс в тур.

Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала гостьей утреннего The Today Show, где не дала прямого ответа на вопрос о возвращении.

"Это потрясающе. Я слышала, что она наслаждается жизнью. Что бы ни делало ее счастливой, я за нее рада.

Если она захочет вернуться, это ее решение. Будет здорово увидеть Серену снова в туре — она яркая личность. Это будет круто", — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше