Соболенко о возможном возвращении Серены: «Это будет круто»

Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» стала гостьей утреннего The Today Show, где не дала прямого ответа на вопрос о возвращении.
"Это потрясающе. Я слышала, что она наслаждается жизнью. Что бы ни делало ее счастливой, я за нее рада.
Если она захочет вернуться, это ее решение. Будет здорово увидеть Серену снова в туре — она яркая личность. Это будет круто", — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Платье Соболенко на Australian Open отсылает к комбинезону Серены и мельдониевому наряду Шараповой.
